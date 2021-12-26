آلاف الأسر مهددة بالعطش بسبب ترسبات طينية بالأطنان بمدينة حدودية

2021/12/26 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الاحد، عن تلكؤ سيفقد ديالى القدرة على خزن 3 ملايين م3 من المياه لانقاذ اهم مدن الحدود.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "اللجنة العليا المشرفة على مشروع انقاذ سند مندلي قرب الحدود مع ايران اكملت قبل اسبوع تفريغ خزينه المائي كمرحلة اولى من اجل البدء بالمرحلة الثانية وهي التمشيط من قبل فرق رفع الالغام والمتفجرات قبل ان تصل اليات كبيرة لرفع الاف الاطنان من الترسبات الطينية التي غمرت باطن السد والتهمت 90% من قدرته على خزن مياه السيول".

واضاف المصدر ان "تلكؤ حصل في تنفيذ المرحلة الثانية لاتعرف اسبابه حتى الان"، لافتا الى ان "استمرار التأخير في تنفيذ المراحل تعني فقدان السد لاحتمالية تدفق سيول موسمية كبيرة يمكن ان تحقق الامتلاء الشامل له خاصة وان قدرته التخزينية تصل الى اكثر من 3ملايين م3".

واشار الى ان" خزين السد مهم لتأمين المياه الخام لمحطة مندلي لتوزيع مياه الشرب على الاف الاسر خاصة وان المنطقة تمر باسوأ مرحلة جفاف منذ سنوات طويلة".

هذا وانشئ سد مندلي قبل 10 سنوات لخزن مياه السيول القادمة من الحدود العراقية – الايرانية الا ان الترسبات الطينية التهمت الجزء الاكبر من قدرته التخزينية وبنسبة تصل الى 90%.

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