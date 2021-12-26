رئيس الجمهورية يستقبل وزير النقل الإيراني لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

2021/12/26 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، وزير النقل الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق له.وذكر بيان رئاسي انه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وبما يعود بالمنفعة على البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات النقل المختلفة الجوية والبرية عبر الخطط والمشاريع الاستثمارية والخدمية الموضوعة في هذا الصدد./انتهى9

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