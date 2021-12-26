2021/12/26 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق الكهرباء فوزا مستحقا على ضيفه فريق سامراء بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب كربلاء الدولي لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.الكهرباء كان الطرف الأفضل منذ بداية المباراة وضغط بقوة على مرمى سامراء حيث ترجم الكهرباء افضليته بهدف التقدم عبر مهاجمه فرحان شكور في الدقيقة ٣٠ من المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني واصل الكهرباء افضليته ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة ٧٦ عبر اللاعب مصطفى على ليختم على المباراة بنقاطها الثلاث.وارتفع رصيد الكهرباء إلى النقطة ١٨ في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد سامراء عند النقطة ٤ في المركز الأخير./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء يصعق سامراء مرتين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء يصعق سامراء مرتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).