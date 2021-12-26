2021/12/26 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علّق الإطار التنسيقي، الأحد، بشأن موجة استقالات المحافظين، فيما أشار إلى رفضه ما وصفه بـ"الضغوط غير القانونية".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الإطار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إنه "يعرب الإطار التنسيقي عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر مع تحفظنا على اداء البعض منهم لإجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزاً للاطر القانونية والإدارية وتحت ذرائع بات واضحاً ما يقف خلفها من دوافع".

وأضاف البيان، "وندعوا رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر إلى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الإدارية وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان غاضب من الإطار التنسيقي: ضغوط تُمارس لاستقالة محافظين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان غاضب من الإطار التنسيقي: ضغوط تُمارس لاستقالة محافظين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).