2021/12/26 | 23:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، رئيس حكومة تصريف الاعمال الى حماية المسؤولين ومنع التجاوز عليهم وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد.وذكر الاطار في بيان انه “يعرب عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر( مع تحفظنا على اداء البعض منهم […]

ظهرت المقالة الاطار التنسيقي يدعو الكاظمي بحماية المسؤولين وعدم قبول أي استقالة تحت التهديد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يدعو الكاظمي بحماية المسؤولين وعدم قبول أي استقالة تحت التهديد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يدعو الكاظمي بحماية المسؤولين وعدم قبول أي استقالة تحت التهديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).