البنك المركزي المصري يمد مبادرة دعم قطاع السياحة لعام إضافي.. ومستثمرون يرحبون

2021/12/26 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب مستثمرون بالقطاع السياحي بقرار البنك المركزي المصري مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

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