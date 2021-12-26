ريال مدريد يعتزم مفاتحة سان جيرمان بشكل رسمي لضم مبابي

2021/12/26 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أمر جديد يتعلق بالصفقة المحتملة بانتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل. وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ويرفض توقيع عقد جديد حتى الآن. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيتمكن من التفاوض بشكل رسمي مع مبابي بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، وهي الفترة القانونية التي حددها الفيفا لتفاوض اللاعب مع أي نادٍ يريد الانتقال إليه. وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد لم يحسم حتى الآن، ما إذا كان سيتفاوض مع مبابي في بداية الشهر المقبل، أم عقب مواجهتي باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.وأوضحت الصحيفة، أنه في كل الأحوال سيتعين على ريال مدريد إبلاغ باريس سان جيرمان بمفاوضاته مع مبابي، على ضوء المادة 18 للوائح النظام الأساسي لانتقال اللاعبين. وتنص المادة على: "النادي الذي يرغب في إبرام عقد مع لاعب محترف، يجب أن يبلغ النادي الخاص باللاعب كتابة قبل بدء المفاوضات". ويبدو واضحًا، أنه على ريال مدريد إرسال هذا الخطاب إلى باريس سان جيرمان، مع وضع عبارة: "اللاعب المحترف يتمتع بحرية توقيع عقد مع ناد آخر إذا انتهى عقده مع النادي الحالي أو سينتهي خلال فترة ستة أشهر".

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