"نمو مستمر".. سوق السينما في السعودية تنتظر "مليار دولار"

2021/12/26 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بلد 70 في المئة من سكانه البالغ عددهم 34 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 عاما، ولديه الكثير من الأموال، تتطلع دور السينما في السعودية إلى تحقيق أرباح تصل إلى مليار دولار، في سوق التذاكر الخصب الجديد نسبيا، بحسب تقرير لموقع "ديدلاين".

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