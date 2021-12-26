2021/12/26 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VZZl4jLT6E0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة الجديدة.. معركة سياسية محتدمة بين الصدريين والإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة الجديدة.. معركة سياسية محتدمة بين الصدريين والإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).