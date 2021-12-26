2021/12/26 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: digein5SEnE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح العكيلي: لن تصادق المحكمة الاتحادية على كل الأسماء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح العكيلي: لن تصادق المحكمة الاتحادية على كل الأسماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).