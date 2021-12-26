الإطار التنسيقي يتحدث عن ضغوط تُمارس لاستقالة محافظين

2021/12/26 | 23:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل/ يعرب الاطار التنسيقي عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر( مع تحفظنا على اداء البعض منهم ) لاجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا للاطر القانونية والادارية وتحت ذرائع بات واضحا ما يقف خلفها من دوافع وندعوا السيد رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الاول …

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