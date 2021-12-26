اللجنة الأمنية العليا بالديوانية تتحدث عن خطة لحماية أرتال الدعم اللوجستي

2021/12/26 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا في الديوانية زهير الشعلان، اليوم الأحد، ان هناك خطة امنية اعدت لحماية ارتال الدعم اللوجستي التي تتعرض للاستهداف المتكرر بين السماوة والديوانية او الديوانية وبابل.وقال الشعلان في حديثه لـ(بغداد اليوم ) ان "هناك تغييرا بالخطط المعدة لتأمين هذا الطريق المهم وهو طريق ستراتيجي وهناك آلية اعدت لمنع الاستهدافات المتكررة لارتال الدعم اللوجستي"، مبينا ان "الخطط لابد من تغييرها لان طريقة أو اي خطة تكون واضحة بعد الاعداد ومن يريد أن يستهدف يغير خططه وبتالي نحن علينا اعداد خطط أخرى للتأمين".

هذا ويشهد الطريق الرابط بين المحافظات الجنوبية بأتجاه الديوانية ومحافظات الفرات الأوسط استهداف متكرر لارتال الدعم اللوجستي سجل فيه زيادة في الأيام الماضية.

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