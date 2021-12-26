بعد نفي الصحة تسجيل حالات.. مسؤول صحي يعلق على وجود إصابات بـ

2021/12/26 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

كشفت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، عن حقيقة تسجيل اصابة بالفيروس المتحور اوميكرون .

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الصحة سالم الحميداوي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "مانقل عن تسجيل حالة أصابة بالفيروس المتحور لاصحة له وان المؤسسات الصحية لم تسجل اي اصابة من هذا النوع لغاية الآن".

وأضاف الحميداوي ان " كان الامر ليس ببعيد ان تسجل اصابات في العراق في الفترة المقبلة ، لكن الحقيقة تقول ان وزارة الصحة لم تسجل لغاية الان اي اصابة في اي مكان".

ودعا الحميداوي "المؤسسات الإعلامية لأخذ الإخبار من مصادرها الرسمية حصرًا وعدم تداول مايثير الخوف والهلع بين المواطنين".

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