الحكومة تضرب تصريح وزير المالية بالقاضية: هكذا سنتعامل مع موظفي الدولة

2021/12/26 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

عد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ان الوظيفة الحكومية مقدسة بالعراق والدولة مسؤولة عن حمايتها وبقائها كونها ضمان لمعيشة ابناء الوطن.

وقال صالح لـ(بغداد اليوم ) أنه "لايمكن تسريح اي موظف في العراق ونحن نختلف عن سوق العمالة الأوروبية وبالتالي عملية انهاء خدمة الموظف تكون وفق القوانين وان الوظيفة جزء من سيادة العراق لايمكن المساس بها"، موضحا ان "وزير المالية علي علاوي تحدث بشكل صريح كحال وزراء المالية بالعالم عن المستقبل الاقتصادي لكن حماية الوظيفة هو جزء من أساسيات الدولة".

وبين صالح ان "هناك إفراط ساد عمليات التوظيف في العراق في كثير من الأحيان لكن الأمر اليوم اصبح واقع حال وبالتالي فان الموظف خط أحمر لايمكن المساس بوظيفته، لكن علاوي كان يتحسس المستقبل ولايعني هناك انعكاسات على الحاضر كونه يتكلم عن عقد بعيد الاجل ولا أحد يعرف ماذا سيجري بعد عشرة سنوات".

وأكد صالح ان "عدد الموظفين البالغ عددهم اربعة ملايين يعيل كل واحد منهم اسرته التي تقدر من 4 الى 5 افراد وهذا يعني انهم يعينون عشرين مليون مواطن فكيف بنا اذا تحدثنا عن ثلاثة ملايين متقاعد يعينون عوائلهم إضافة إلى مليون ونصف المليون رعاية ايضا هم يعيلون عوائلهم وبتالي فأن اغلب الشعب العراقي من هذه الفئات وهم سبب لرزق عوائلهم فلايمكن هنا المساس بهم او الحديث عن تسريحهم".

ودعا صالح الى "عدم التخوف بشأن بقاء مستقبل ما يزيد عن 4 مليون موظف حكومي و 3 ملايين متقاعد ومليون ونص رعاية اجتماعية يأتي حديث صالح رداً على تصريح سابق لوزير المالية علي علاوي بشأن تسريح الموظفين بعد عشر سنوات بسبب استمرار الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة".

وكان وزير المالية علي علاوي قد تحدث في وقت سابق عن صعوبات اقتصادية تتمثل بالاستغناء عن النفط او انخفاض الطلب عليه عالميا في وقت العراق يعيش على واردات هذا المنتوج ماقد يسبب خفض الطلب عليه وعدم وجود الأموال تسريح للموظفين فيما لاقى تصريحه ردود فعل نيابية واقتصادية.

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