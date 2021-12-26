تشيلسي يستعيد نغمة الفوز ليهزم مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز

2021/12/26 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استعاد تشيلسي نغمة الفوز بعد تعادلين في المباراتين الماضيتين، ليهزم مضيفه أستون فيلا (3-1) مساء الأحد، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أهداف تشيلسي كل من جورجينيو (34 و90+3 من ركلتي جزاء) وروميلو لوكاكو (56)، فيما أحرز لاعب تشيلسي ريس جيمس هدف أستون فيلا بالخطأ في مرمى فريقه (28).وارتفع رصيد تشيلسي إلى 41 نقطة بالمركز الثالث، بفارق 6 نقاط وراء المتصدر مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز العاشر./انتهى9

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