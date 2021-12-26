الاطار التنسيقي يدعو رئيس الوزراء الى حماية المحافظين ومسؤولي الدوائر ومنع التجاوز عليهم

2021/12/26 | 23:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دعا الاطار التنسيقي رئيس الوزراء الى حماية المحافظين ومسؤولي الدوائر ومنع التجاوز عليهم .واعرب الاطار التنسيقي في بيان عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاصا وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر( مع تحفظنا على اداء البعض منهم ) لاجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا للاطر القانونية والادارية وتحت ذرائع بات واضحا ما يقف خلفها من دوافع.ودعا الاطار رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الاول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر الى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الادارية وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون./انتهى9

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