بعد دعوة الصدر.. بيان غاضب من الاطار التنسيقي

2021/12/26 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الإطار التنسيقي، الأحد، موجة استقالات المحافظين، عادا اياها خلافا للقانون وتحت دوافع مخطط لها.

وقال الإطار في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إنه "يعرب الإطار التنسيقي عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر مع تحفظنا على اداء البعض منهم لإجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزاً للاطر القانونية والإدارية وتحت ذرائع بات واضحاً ما يقف خلفها من دوافع".

وأضاف البيان، "وندعوا رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر إلى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الإدارية وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

وقدم محافظ النجف لؤي الياسري، استقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الياسري، خلال مؤتمر صحفي، عقده في المحافظة: "أقدم إعفائي من منصبي إلى رئيس الوزراء، وسيتسلم النائب الأول مكاني".



ونفى الياسري، تعرضه إلى ضغوط من رئيس الوزراء بشأن الاستقالة، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأكد "زرت السيد الصدر، وشرحت له جميع الملابسات، وكان هناك تفهماً، ولم يطلب مني الاستقالة أبداً".



وقال إن "زيارة السيد الصدر إلى مديرية البلدية لم يتحدث فيها عن الاستقالة، وإنما قال سيكون كل شيء وفق القانون".

وتطرق الياسري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، إلى قضية ولده، الذي أدين بتهمة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أنه "بريء، وذهب ضحية أن والده محافظاً".



ولفت إلى أن "المحافظة تتمتمع بأمن نسبي كبير، إذ أنها المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها قطعات للجيش العراقي، وهو دليل على استتباب وضعها الأمني".

وتوعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري بالطرق القانونية والدبلوماسية، داعيا إلى إيقاف ما وصفه بـ "حرق الإطارات والشغب".

وتعهد الصدر في كلمة من دائرة البلدية بـ "رفع ملفات الفساد إلى الجهات العليا لحلها".



وقال الصدر، "سنعمل على إقالة محافظ النجف بالطرق القانوينة والدبلوماسية"، داعياً إلى إيقاف "الشغب وحرق الإطارات".

كما دعا الصدر، إلى التعاون معه في "تقديم ملفات الفساد"، ووصف من "يدعي الانتماء إلى آل الصدر" في دائرة البلدية بـ "الفاسد".

الى ذلك، أعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، أسباب استقالته.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي "قبل 8 أشهر اختارني أبناء ذي قار الأعزاء لتولي إدارة المحافظة، وحظيت بهذا الشرف بعد تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وضع حرج جداً ومضطرب".

وأضاف، أن "الفترة الماضية شهدت إعادة الحياة تقريباً إلى وضعها الطبيعي في المحافظة، وإعادة الأمن والاستقرار، مع إطلاق حزمة من المشاريع الكبيرة التي عمت جميع ربوع المحافظة، بدعم خاص من رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء".

وتابع بالقول، "عاهدت نفسي وأهالي ذي قار بأن أترك المنصب إذا سالت قطرة دم واحدة في ذي قار، وما حدث يوم أمس من إصابات للمحتجين السلميين وإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح خطيرة بإطلاقات نارية، دعاني إلى تقديم استقالتي إلى رئيس الوزراء والتي هي على مكتبه الآن، التزاماً بالوعد الذي قطعته لأبناء المحافظة".

وأكد الخفاجي، أن "الاستقالة تمثل احتجاجاً على ما حدث يوم أمس من استهداف للمتظاهرين وإصابتهم"، مشيراً إلى "لجنة التحقيق في أحداث الأربعاء قد وصلت اليوم لمعرفة الأشخاص الذين يقفون وراء استهداف المدنيين".

كما أشار، إلى أن "النائب الأول سيدير المحافظة لحين اختيار محافظ جديد من قبل الحكومة الاتحادية"، نافياً في الوقت ذاته صحة تصريحات نسبت إليه عبر صفحات تحمل اسمه في فيسبوك.

وقال الخفاجي، "ليست لدي أي صفحة على فيسبوك باستثناء صفحتي الشخصية التي أغلقها فيسبوك قبل أسبوع لأسباب غير معروفة".

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