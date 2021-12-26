"هذا يفاجئني كثيرا".. غوارديولا يتحدث عن كمامات كورونا

2021/12/26 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الأحد، عن دهشته من حقيقة وجود أشخاص في المملكة المتحدة لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة الداخلية.

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