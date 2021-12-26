أحزاب ومنظمات مغاربية وعربية تتضامن مع “حزب النهج الديمقراطي المغربي”. - النهج الديمقراطي

2021/12/26 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي أحزاب ومنظمات مغاربية وعربية تتضامن مع “حزب النهج الديمقراطي المغربي”..



في تصديه لاستبداد النظامعبرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات التقدمية المغاربية والعربية في بيان مشترك، اليوم الأحد، عن تضامنها ومساندتها لحزب النهج الديمقراطي المغربي، الذي يتعرض لأقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله من قبل السلطات المغربية، إثر مواقفه الرافضة لتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني.وقال البيان: “يتعرض حز ......





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