2021/12/26 | 23:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني تتحدث عن التعايش السلمي بمناسبة أعياد ولادة المسيح (ع)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KIxSjBaUfYw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني تتحدث عن التعايش السلمي بمناسبة أعياد ولادة المسيح (ع)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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