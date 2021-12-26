المفاوضات الحقيقية ستبدأ.. قطبا الكرد الرئيسيان يجتمعان ويعلنان موقف رئاسة جمهورية العراق

2021/12/26 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، عن موعد بدء المفاوضات "الحقيقة" بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مطلع الأسبوع المقبل ستبدأ اللجان المشتركة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بالعمل على التقارب والتفاهم حول الخلافات ما بين الحزبين".

وأكد السورجي أن "القوى الكردية حاليا بصدد حل المشاكل فيما بينهم وقد عقد اجتماع قبل 3 أيام بين الحزبين تم من خلاله تشكيل لجان لإذابة الخلافات والتوحد فيما بينهم".

وأوضح أن "منصب رئاسة الجمهورية ومنصب محافظ كركوك هو إحدى نقاط الخلاف، وهذه الخلافات قابلة للحل من خلال التفاوض والحوار".

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