محافظ البصرة يكشف حقيقة نيته الاستقالة من منصبه

2021/12/26 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الأحد، الانباء التي تحدثت حول تقديمه استقالته من منصبه خلال الساعات المقبلة.وقال العيداني في تصريح إذاعي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هذه الانباء غير صحيحة مطلقاً ولا يمكن ان اقدم استقالتي من منصبي كمحافظ كما حدث بمحافظتي النجف وذي قار".

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