انقاذ عائلة كادت ان تلتهمها النيران وسط دارها في كربلاء

2021/12/26 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ تمكنت مفارز الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع بدار سكن في منطقة سيف سعد بمركز المحافظة و انقاذ أفراد العائلة وإخراجهم من داخل الدار ونقلهم إلى مكان آمن ..وتم أثناء عملية الإخماد إنقاذ مبلغ من المال و تسليمه اصولياً إلى صاحب الدار دون تسجيل أي أضرار بشرية .يذكر أن سبب الحادث تماس كهربائي داخلي ./انتهى

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