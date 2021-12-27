ايران تمنع دخول مواطنين عدد من الدول.. وتحظر السفر البري لدولة مجاورة

2021/12/27 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إيران، الأحد، منع دخول المسافرين القادمين إليها من بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج لمدة 15 يوما، في أعقاب اكتشاف السلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون الرسمي، (26 كانون الاول 2021)، أنه "جرى أيضا تمديد حظر مماثل فرض في أواخر نوفمبر تشرين الثاني على المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وسبع دول مجاورة لمدة 15 يوما أيضا".

وقال التلفزيون إن "السلطات الصحية أوقفت لأجل غير مسمى السفر البري إلى تركيا".

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