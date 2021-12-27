اعتراف ماركس (لابنتيه)! - طلال الربيعي

2021/12/27 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي "اعتراف" 1865 Ist April نُشر لأول مرة باللغة الإنجليزية الأصلية في المجلة الدولية للتاريخ الاجتماعي International Review of Social History, 1956.نسخ: آندي بلوندين.Karl Marx’s“Confessionhttps://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/04/01.htmكانت "الاعترافات ......





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