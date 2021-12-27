التعليم توقف نافذة التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

2021/12/27 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نافذة التقديم على الجامعات والكليات الأهلية.وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بوقت سابق، أن بوابة التقديم للجامعات والكليات الاهلية ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم الأحد الموافق 2021/12/26 وستنطلق يوم غد الاثنين مرحلة التسجيل والمباشرة للطلبة ممن أتموا عملية التقديم وظهرت أسماؤهم في واجهة المعاينة الخاصة بالمفاضلة بوصفهم مرشحين للقبول.

وأشارت إلى أن "عملية التسجيل ستكون على وفق نظام الوجبات وحسب تسلسلات الطلبة"، وداعية المشمولين ضمن وجبة القبول الأولى الى "التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية واستكمال إجراءات التسجيل مستصحبين معهم الوثائق الدراسية والمستمسكات الثبوتية المطلوبة". ودعت الوزارة، الطلبة "ممن ظهرت أسماؤهم ضمن الوجبات الأخرى الى مراقبة حسابهم الطلابي وانتظار إمكانية التسجيل حسب توفر المقاعد الشاغرة حتى يتسنى لهم إتمام عملية التسجيل والمباشرة".

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