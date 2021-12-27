العراق يكشف تطورات حواراته مع الدول المتشاطئة لضمان حصصه المائية

2021/12/27 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن استمرار الحوارات مع الدول المتشاطئة مع العراق لضمان حصصه المائية حتى وان كان هناك امطار غزيرة او سيول فأن الحوار مع دول المنبع سيستمر.وقال مستشار الوزارة عون ذياب، لـ( لبغداد اليوم ) اننا "في فترة الفيضانات نفكر بفترات الجفاف وبالتالي يجب ان تكون ردود فعل وتعاون إيجابي من دول المنبع وفقا للاتفاقات الدولية وهذا من أهم الحقوق التي يجب ان يتم انصاف العراق فيها.وبين ان "الوزارة لم تدخر جهدا في اللقاءات مع مسؤولي الدول المتشاطئة مع العراق لضمان حقه المائي وعدم التفريط به حتى وان كان العراق فيه أمطار غزيرة".

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