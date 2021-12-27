الحشد الشعبي يقتل

2021/12/27 | 00:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قتلت قوات الحشد الشعبي "داعشيين" في قاطع الفتحة بين كركوك وصلاح الدين.وذكر بيان للهيئة ان قوة من استخبارات اللواء 16 بالحشد الشعبي، تمكنت مساء الاحد، من قتل عنصرين بفلول “داعش” الارهابي في قاطع الفتحة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.واوضح ان هذه العملية تاتي ضمن سلسلة العمليات الامنية النوعية التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي في مختلف القواطع لملاحقة فلول “داعش” الارهابي واجهاض مخططاته الاجرامية./انتهى9

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