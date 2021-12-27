2021/12/27 | 00:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rsMAzRZ1CBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: الأغلبية السياسية تعني الأغلبية الشيعية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: الأغلبية السياسية تعني الأغلبية الشيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).