2021/12/27 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن تردد لاعب برشلونة عبد الصمد الزلزولي في الانضمام للمنتخب المغربي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها بداية الشهر المقبل.وحاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم إغراء الزلزولي بالانضمام إلى منتخب "لا روخا"، إلا أنه فضّل تمثيل منتخب المغرب.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الزلزولي بعد اختياره للعب بألوان منتخب المغرب، واستدعائه لتمثيل أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية، يرغب في تجنب خوض فاعليات البطولة، والبقاء مع برشلونة.وأضافت الصحيفة، أن الزلزولي يحاول استغلال فترة توهجه بقميص البرسا والاستمرار مع الفريق، خاصة بعدما توصل النادي لاتفاق مع فيران توريس على الانضمام للفريق، واقتراب شفاء أنسو فاتي وممفيس ديباي ومارتن برايثوايت من الإصابة.وأشارت الصحيفة، إلى أن الزلزولي لا يضمن مشاركته الأساسية مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، ومع عودته للبرسا بعد البطولة، قد يقفد مكانه في تشكيل الفريق أيضًا، كما سيفوت فرصة خوض كأس السوبر الإسباني، ومواجهة ريال مدريد في المواجهة المنتظرة بنصف النهائي.وبناءً عليه، يضع الزلزولي بقاءه في برشلونة كأولوية خلال الفترة المقبلة، ويفضل تمثيل منتخب المغرب لما بعد بطولة "الكان.من جانب، أكد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لأسطود الأطلس، أن برشلونة لا يمكنه منع الزلزولي من الانضمام إلى المغرب.وقال: "إنه (الزلزولي) فخور جدًا باللعب للمنتخب المغربي، سنتحدث مع مسؤولي برشلونة، قبل انضمامه لمنتخب المغرب، لكنهم بالتأكيد لا يستطيعون منعه من الحضور".وختم: "الزلزولي يشارك بشكل شبه أساسي مع برشلونة، لقد تحدثت معه مرتين، وهو لا يصبر على اللعب معنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزلزولي يتردد في تمثيل منتخب المغرب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزلزولي يتردد في تمثيل منتخب المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).