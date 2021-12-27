باريس تعتقل سوريا – فرنسيا زود دمشق بمكونات أسلحة كيميائية

2021/12/27 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات في باريس، السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري تم اعتقاله للاشتباه بتزويده دمشق مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

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