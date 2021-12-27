المشكلات صعبة.. كتلة سياسية تعلنها: سيناريو 2018 سيتكرر والأغلبية لهذه الأحزاب

2021/12/27 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين، أن قوائم المستقلين ستتبخر اغلبها مع تشكيل الحكومة.

وقال الخالدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "المؤشرات الواضحة في المشهد السياسي العراقي هي أن المصادقة على نتائج الانتخابات ماضية في مسارها وستكون واقع حال"، لافتا إلى أنه "بمجرد اعلان المصادقة سيكون الحراك حيال عقد التحالفات والتوافقات هو سيد الموقف".

واضاف الخالدي، أن "مسار تشكيل الحكومة القادمة سيكون بنفس مسارات تشكيل حكومة انتخابات 2018 مع بعض المتغيرات ولكنها ليست جوهرية"، مؤكدا أن "التوافقية ستكون سيدة الموقف وبنسبة 100%".

ولفت إلى أن "اغلب قوائم المستقلين ممن فازوا بالانتخابات ستتبخر وتنخرط في تحالفات مع هذا الكتلة او تلك لانه الاطار العام يفرض عليها خاصة وأن الاغلبية النيابية هي للاحزاب السياسية بمختلف عناوينها".

وأشار إلى أن "توافقية القوى في تشكيل الحكومة المقبلة ستعيد سيناريو الاخطاء بعد 2018 وربما ستقودنا لمشاكل كبيرة في الاطار السياسي لان مشاكل البلاد كبيرة وصعبة وتفرض تغيرات جوهرية في آليات التعاطي مع المشهد السياسي".

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