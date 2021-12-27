2021/12/27 | 01:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: هناك اتفاق ثلاثي "صدري - بارتي - تقدم" لتمرير حكومة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fVPx51PRbkQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: هناك اتفاق ثلاثي "صدري - بارتي - تقدم" لتمرير حكومة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: هناك اتفاق ثلاثي "صدري - بارتي - تقدم" لتمرير حكومة الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).