ستولتنبرغ يدعو لاجتماع مجلس الناتو-روسيا في يناير

2021/12/27 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من بروكسل، الأحد، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، يعتزم عقد اجتماع لمجلس الناتو-روسيا في 12 يناير وهو "على اتصال" مع موسكو بشأن هذا الأمر.

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