كل ما تريد معرفته عن القمر - محمد زكريا توفيق

2021/12/27 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق ليس في هذا الكون شيء يمكنه أن يسير بأسرع من سرعة الضوء.



ومن يقول لك غير ذلك يكذب عليك.



لو أطلقنا شعاع ليزر (الليزر هو شعاع رفيع مضغوط له طاقة عالية)، من الأرض.



هذا الشعاع يصل القمر في زمن قدره واحد ونصف ثانية.سرعة المركبات التي ترسل لاستكشاف الفضاء، تعتبر أشياء تحبوا بالمقارنة بسرعة الضوء، التي تبلغ 300 ألف كيلومتر في الثانية.



الضوء يستطيع أن يدور حول الكرة الأرضية سبع مرات في الثانية الوا ......





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