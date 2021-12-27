مقامات الغربة والاسفار - سعد محمد موسى

2021/12/27 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى ما بين حكاية القندس، چليب الماي (مجبل) الذي نجى من اِصطياد الرماة في كواهين الاهوار وسماسرة تجار الجلود (الصفاطة) ...



والحمار (سموكي) الذي أنقذته الصدف بأن يبقى حياً وسط نيران الحروب.



لقد كانتا قصتين جسدتا الالم واليتم والغربة حدثتا ما بين حقبتين مختلفتين من تاريخ العراق، تراجيديا سموكي التي حصلت بعد بضعة سنوات من اجتياح قوات التحالف للعراق أما حكاية مجبل فحدثت خلال الحكم الملكي في العراق عام ......





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