تحالف السعودية يتهم إيران وحزب الله بمساعدة الحوثيين على شن هجمات من مطار صنعاء

2021/12/27 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – اتّهم التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية الأحد إيران وحزب الله بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة المتمردين على إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة من المطار، تسبب أحدها بمقتل شخصين.وكان التحالف أطلق هذا الاسبوع حملة جوية “واسعة النطاق” ضد المتمردين ردا على هذا الهجوم الأكثر […]

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