"لا مدن آمنة للصحفيين".. تقرير يوثق الانتهاكات في العراق

2021/12/27 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال من غير الآمن أن يعمل الصحفيون في بغداد، حيث سجلت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية، 233 حالة اعتداء طالت الصحفيين العراقيين في أغلب المدن العراقية.

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