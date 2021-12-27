كيف يشغل الإسلام السياسي مكانة الحرب الباردة؟

2021/12/27 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذه الأيام، قبل ثلاثة عقود، تلقت الشخصيات والقوى والتيارات المُتطلعة للتغيير السياسي أهم بشارة في مسيرة تطلعاتها.فتفكك وهزيمة الاتحاد السوفياتي

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