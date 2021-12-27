تعويضات السيول في أربيل

2021/12/27 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش وضع المتضررين من الفيضانات وكيف تساعدهم الدولة

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