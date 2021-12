وردة أثينا البيضاء The White Rose of Athens - ترجمة شعرية - - بهجت عباس

2021/12/27 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

#بهجت_عباس غنّتها المغنية اليونانية نانا ماوسكوريترجمة بهجت عباسإمضِ يا حُـبّي وغــادرنــي إلــىحين أن تُزهــرَ بيضــاءُ الورودِفوَداعاً! خلّني وحدي، وعُـدْ ثانيـةًحينما الإزهـــارُ يأتــي مــنْ جديدِ*تذهب الأيامُ في الصيف إلى الوادي الوسيعِوسيأتــي البَــيْـنُ فـيمـا بيننــا جِــدَّ سريــعِمثلمــا الوردةُ تأتـي مَــع إتْـيــان الربـيـــعأنتَ يا حُـبّ ......





