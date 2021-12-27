شاهد بالفيديو.. بالعراقي - سيول أربيل تفجر غضب المواطنين.. شاهد أهم ما قالوه

2021/12/27 | 05:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - سيول أربيل تفجر غضب المواطنين.. شاهد أهم ما قالوه) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ldzdOiCqWqE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - سيول أربيل تفجر غضب المواطنين.. شاهد أهم ما قالوه) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - سيول أربيل تفجر غضب المواطنين.. شاهد أهم ما قالوه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).