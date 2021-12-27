شاهد بالفيديو.. بالعراقي - السيول في أربيل..أحد المتضررين يحكي ما يحدث

2021/12/27 | 05:40 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: h2mKVkNnzJc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - السيول في أربيل..أحد المتضررين يحكي ما يحدث) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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