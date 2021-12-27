ضحايا الألغام في سوريا.. عام من الموت ومعاناة ستستمر لعقود

2021/12/27 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2021، قتل 241 شخصا على الأقل في سوريا نتيجة انفجار الألغام المزروعة في طول البلاد وعرضها، منهم 114 طفلا، و19 امرأة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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