2021/12/27 | 07:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الأمير سطام بن خالد آل سعودي على مقطع الفيديو الذي نشره تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، وما عرض من "أدلة" على تورط حزب الله اللبناني في اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير سعودي بعد عرض فيديو "أدلة" تورط حزب الله في اليمن: يضح حكومة لبنان بموقف المتهم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير سعودي بعد عرض فيديو "أدلة" تورط حزب الله في اليمن: يضح حكومة لبنان بموقف المتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).