كلفة الكوارث المناخية زادت 20 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي

2021/12/27 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الكوارث المناخية العشر الأعلى كلفة هذا العام بأضرار بلغت قيمتها أكثر من 170 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة بعام 2020، وفق ما كشفت منظمة خيرية بريطانية، الاثنين.

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