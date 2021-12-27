رغم الجائحة..

2021/12/27 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبت فيلم الرجل العنكبوت (سبايدر مان) الجديد (لا طريق إلى المنزل) إن من الممكن تحقيق مليار دولار وارادت لشباك التذاكر العالمي، حتى في زمن وباء منع الكثيرين من ارتياد دور السينما.

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