الصحة تحذر من الموجة الرابعة

2021/12/27 | 08:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

دعا عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة الدكتور عبد العظيم ميثم عباس إلى "عدم التهاون بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة في المطاعم والنوادي والمتنزهات والأماكن المغلقة، ومناسبات الأعراس"، مبينا أن "الملاكات الصحية اتجهت صوب التثقيف الصحي بشأن تلقي اللقاح، لأن الفيروس (أوميكرون) أخذ بالانتشار بسرعة أكبر من سلالة الدلتا".

وقال عباس، لـ"الصباح": إن "الوزارة تنتظر قرارا من منظمة الصحة العالمية لتقليل المدة المقررة بين الجرعتين الثانية والثالثة إلى ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر، لتعزيز مستوى المناعة، لاسيما للفئات الأكثر اختطارا".

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