2021/12/27 | 08:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي عزم إيران والعراق على مضاعفة الرحلات الجوية بينهما من حجمها الحالي البالغ 100 رحلة الى نحو 200 رحلة يوميا.واشار قاسمي في تصريح للتلفزيون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: نعتزم مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق المركز الخبري الوطني.

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