شرطي ينقذ رجلًا مسنًا مصابًا بالزهايمر من الموت متجمدًا في خندق خارج الطريق

2021/12/27 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُطلق على الشرطي تايلر هارينتون من ولاية مين الأمريكية لقب البطل بعد أن أنقذ رجلاً مسنًا مصابًا بمرض الزهايمر تاه في الثلوج وكان في حفرة خندق على بعد ربع ميل من منزله.

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